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Ученые: Многие дети сталкиваются с проблемами бинокулярного зрения во время чтения

Новое канадское исследование показывает, что многие дети младшего школьного возраста, которые не дотягивают до уровня показателей класса, имеют проблемы со зрением, хотя стандартные тесты указывают, что их зрение составляет 20/20.
Ученые: Многие дети сталкиваются с проблемами бинокулярного зрения во время чтения


Исследователи из Университета Ватерлоо обнаружили, что одна треть группы детей, имеющая трудности с чтением, демонстрирует понижение нормы бинокулярного зрения. Здоровое бинокулярное зрение определяется тем, что оба глаза могут одновременно концентрироваться на одной и той же визуальной цели. Проблемы с бинокулярным зрением могут привести к напряжению глаз, усталости или двойному зрению.

«Полная оценка бинокулярного зрения не всегда является частью стандартного теста на зрение, – сказала доктор Лиза Кристиан, ведущий исследователь проекта. – Однако проблемы бинокулярного зрения могут усугубить академические трудности ребенка и должны быть исследованы».

Исследование включало ретроспективный осмотр 121 ребенка в возрасте от 6 до 14 лет. Полученные данные показывают, что более трех четвертей детей имеют хорошее зрение, но во время проверки на бинокулярное зрение оказалось, что около трети из них продемонстрировали показатели ниже нормы.

Оптометристы классифицируют бинокулярные аномалии зрения по трем основным категориям: размещение, точность и подвижность глаз.

У детей с аккомодативными проблемами возникают проблемы с фокусировкой или перенесением внимания с одного объекта на другой.

«Полное обследование глаз, особенно у детей с проблемами зрения, может быть инструментом для родителей и педагогов для помощи детям», – заключила Лиза Кристиан.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 19:06
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