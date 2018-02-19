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Вредители на кухне: Привычная посуда из тефлона и пластмассы опасна для человеческого здоровья и экологии

С человеческим питанием связаны болезни и здоровье, о чем прекрасно знают даже любители сладостей или жирных блюд, но мало кто знает о привычных кухонных вредителях, занимающих свои места на полках. Ученые доказали, что посуда из тефлона и пластмассы опасна для людей и экологии.


Вредители на кухне: Привычная посуда из тефлона и пластмассы опасна для человеческого здоровья и экологии


Если совершить экскурсию по помещению, можно сразу увидеть, какие предметы используются для готовки и хранения продуктов. Сковородки с антипригарным покрытием и вышеуказанные аналоги есть почти в каждом доме, вот только стоит поближе познакомиться с этими незримыми убийцами здоровья. Тефлон стал новым научным открытием, помогающий избежать пригорания и отталкивать от поверхности загрязнения вместе с водой и жиром. Химическое вещество успешно используется производителями бытовых вещей и некоторых видов одежды, утверждающих, что оно не опасно для людей. В этом есть доля истины, так как истинным виновником является ПФОК. Во время нагревания кислота отделяется от соединения и попадает в организм вместе с едой, что было подтверждено последними исследованиями ученых. ВОЗ провела анализ статистики и выяснила, что этот компонент находился в крови трех поколений европейских семей, а также был замечен у прибалтийских добровольцев.

Вредители на кухне: Привычная посуда из тефлона и пластмассы опасна для человеческого здоровья и экологии


Пока неизвестно, как она проникает сюда, но самое высокое количество вредного продукта распада можно получить при испарениях во время высокой температуры. Это приводит к повышению уровня холестерина, болезням щитовидной железы и аллергии. Кислота не может расщепляться, так что накапливается в теле и передается беременным особам своим детям через пуповину. Также она понижает выработку спермы у мужчин, а потому стоит задуматься, прежде чем использовать такую посуду. Новые предметы не должны царапаться или мыться в посудомоечных машинах, а также готовка блюд проходит при умеренном огне с учетом размера выбранного вида. После этого еду важно перекладывать отсюда в изделия из стекла, фарфора или глины, а лучше всего заменить вещи чугунными вариантами или использовать сковороду из нержавеющей стали. Для духовки подойдут формы из силикона или жароустойчивое стекло.

Вредители на кухне: Привычная посуда из тефлона и пластмассы опасна для человеческого здоровья и экологии


Дальше на глаза попадается обилие пластмассы с пленками и мешочками. У всех них есть в составе ПВХ, где 43% составляет нефтяная продукция. Отходы не перерабатываются, а во время сжигания в воздухе находится много опасных токсинов. Кроме этого, сюда добавляются фталаты, не имеющие цвета и запаха. Они придают посуде мягкость и эластичность, а также встречаются в средствах косметологии. Однако эти вещества разрушают работу репродуктивной системы и изменяют ДНК в сперматозоидах, а также поражают почки вместе с печенью и легкими. Кроме анемии они становятся виновниками онкологии и бесплодия или вызывают у детей врожденные дефекты. Сейчас ЕС запретил использование двух видов токсических соединений в предметах для грудных ребят и их сверстников до трех лет.

Вредители на кухне: Привычная посуда из тефлона и пластмассы опасна для человеческого здоровья и экологии


После такой информации читатели могут задать логический вопрос: “ Что делать с посудой из такого состава в своем доме?”.

Не стоит спешить выбрасывать ее на мусорную свалку, потому что сюда можно класть продукты или вещи, не предназначенные для еды. Но готовить блюда в такой посуде запрещено, что также относится к пищевой пленке, употребляемой при обвертывании жирных продуктов. На пикниках можно обойтись обычным картоном или не полениться, и захватить с собою фарфоровые аналоги.
dzen / Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:00
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