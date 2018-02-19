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В Нижнем Новгороде посетители детского парка читают надпись о существовании баранов-людоедов

Пользователи сетей недоумевали после просмотра фото, опубликованного жителями Нижнего Новгорода. Посетителей детского парка надпись возле вольера животных предупреждает о существовании баранов-людоедов.

Столь необычные вкусовые пристрастия животных стали темой для обсуждения среди горожан, приходящих сюда вместе с малышами. На ограждении висит табличка, где четко видны слова запрета, касающиеся прикосновения к нему или попыток перелезть внутрь.

В Нижнем Новгороде посетители детского парка читают надпись о существовании баранов-людоедов


Тогда неразумный человек может быть съеден обитателями уголка, но они тоже могут заболеть из-за такой пищи. Затем администрация благодарит все людей за внимание, а жители пытаются выяснить, кто придумал столь неудачную шутку, пытаясь запугать ребят.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 00:00
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