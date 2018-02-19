В Нижнем Новгороде посетители детского парка читают надпись о существовании баранов-людоедов

Столь необычные вкусовые пристрастия животных стали темой для обсуждения среди горожан, приходящих сюда вместе с малышами. На ограждении висит табличка, где четко видны слова запрета, касающиеся прикосновения к нему или попыток перелезть внутрь.Тогда неразумный человек может быть съеден обитателями уголка, но они тоже могут заболеть из-за такой пищи. Затем администрация благодарит все людей за внимание, а жители пытаются выяснить, кто придумал столь неудачную шутку, пытаясь запугать ребят.