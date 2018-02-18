36-летняя Бритни Спирс продемонстрировала поклонникам отличную растяжку

Бритни Спирс держит свое тело в тонусе и не может жить без спортивных нагрузок. Пользователи восторгаются многими ее умениями. На днях артиста выложила на своей личной страничке в интернете видеоролик, на котором мастерски крутит фуэте, а сегодня похвасталась невероятной гибкостью в прыжке. Знаменитость даже предположила, что могла бы пойти в балет.Артиста написала, что какое-то время назад публиковала снимок своего прыжка. Она хотела узнать, сумеет ли подняться выше. И у нее это действительно получилось. Мотивацией для исполнительницы стало наличие молодого возлюбленного Сэма Асгари, от которого она хотела бы родить малыша.Ходят слухи, что молодой человек уже сделал предложение руки и сердца Бритни, так что появление детей будет прекрасным продолжением их отношений. Если у влюбленных действительно появится малыш, то у Бритни он будет третьим ребенком.От прошлого брака с Кевином Федерлайном у певицы подрастает двое сыновей: Шон, которому двенадцать лет и одиннадцатилетний Джейден. У Сэма с детьми певицы замечательные отношения, а также они вместе занимаются спортом.