Эксперты рассказали о питании во время беременности

В целом эксперты советуют налегать на варенные и тушеные блюда, а также на витамины и минералы для беременных. Нежелательно употреблять в пищу жареную еду. Также женщине в положении необходимо контролировать количество потребления воды. Не рекомендуется переедание и, тем более, употребление алкогольных напитков.Специалисты представили перечень, в котором оказалась еда, нежелательная к употреблению. Так выделяется сыр с плесенью и мясо плохой обжарки. Также не советуют медики употреблять сырые яйца и кофе в крепкой заварке. Стоит исключить сырое мясо, рыбу и грибы. Острые приправы, «быструю еду» и газированные напитки тоже не стоит есть. Если женщина обычно питается овсяной кашей, молоком и сметаной, то во время беременности эти продукты нужно урезать в рационе.