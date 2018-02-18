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Эксперты рассказали о питании во время беременности

Считается, что во время беременности практически вся энергия организма женщины уходит на то, чтобы поддерживать плод. Таким образом, очень важно хорошо питаться и следить тем, что попадает в пищу.

Эксперты рассказали о питании во время беременности


В целом эксперты советуют налегать на варенные и тушеные блюда, а также на витамины и минералы для беременных. Нежелательно употреблять в пищу жареную еду. Также женщине в положении необходимо контролировать количество потребления воды. Не рекомендуется переедание и, тем более, употребление алкогольных напитков.

Специалисты представили перечень, в котором оказалась еда, нежелательная к употреблению. Так выделяется сыр с плесенью и мясо плохой обжарки. Также не советуют медики употреблять сырые яйца и кофе в крепкой заварке. Стоит исключить сырое мясо, рыбу и грибы. Острые приправы, «быструю еду» и газированные напитки тоже не стоит есть. Если женщина обычно питается овсяной кашей, молоком и сметаной, то во время беременности эти продукты нужно урезать в рационе.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:40
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