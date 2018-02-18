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Астероидные «капсулы времени» могут помочь объяснить, как началась жизнь на Земле

Исследователь Николас Худ взглянул на астероиды как на «капсулы времени», показывающие, какие молекулы изначально существовали в нашей солнечной системе. Наличие данной информации становится для ученых отправной точкой, необходимой для восстановления сложного пути появления жизни на Земле.
Астероидные «капсулы времени» могут помочь объяснить, как началась жизнь на Земле


Директор Центра химической эволюции NSF-NASA Технологического института Джорджии, Николас Худ утверждает, что обнаружение молекул в астероидах дает наиболее убедительные доказательства того, что такие соединения присутствовали на Земле до образования жизни. Знание этого помогает установить начальные условия образования аминокислот и родственных соединений, которые, в свою очередь, объединились для образования пептидов, небольших белковоподобных молекул, что, возможно, и стало началом жизни на нашей планете.

«Мы можем взглянуть на астероиды, чтобы понять, какая химия возможна во вселенной, – сказал Худ. – Для нас важно изучить материалы астероидов и метеоритов, чтобы проверить обоснованность наших моделей. Нам также необходимо каталогизировать молекулы от астероидов и метеоритов, потому что там могут быть соединения, которые мы могли даже не счесть важными для начала жизни».

Ученые NASA анализировали соединения, обнаруженные в астероидах и метеоритах, в течение десятилетий, и их работа обеспечивает четкое понимание, что могло бы присутствовать при создании самой Земли, как говорит Худ.

«Смоделировав пребиотическую химическую реакцию в лаборатории, ученые могут оспорить правильность исходных материалов, – сказал Худ. – Обнаружение молекулы в астероиде или метеорите – это единственное доказательство того, что она является пребиотической. Это то, на что действительно можно опираться».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 11:27
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