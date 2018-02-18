Астероидные «капсулы времени» могут помочь объяснить, как началась жизнь на Земле

Директор Центра химической эволюции NSF-NASA Технологического института Джорджии, Николас Худ утверждает, что обнаружение молекул в астероидах дает наиболее убедительные доказательства того, что такие соединения присутствовали на Земле до образования жизни. Знание этого помогает установить начальные условия образования аминокислот и родственных соединений, которые, в свою очередь, объединились для образования пептидов, небольших белковоподобных молекул, что, возможно, и стало началом жизни на нашей планете.«Мы можем взглянуть на астероиды, чтобы понять, какая химия возможна во вселенной, – сказал Худ. – Для нас важно изучить материалы астероидов и метеоритов, чтобы проверить обоснованность наших моделей. Нам также необходимо каталогизировать молекулы от астероидов и метеоритов, потому что там могут быть соединения, которые мы могли даже не счесть важными для начала жизни».Ученые NASA анализировали соединения, обнаруженные в астероидах и метеоритах, в течение десятилетий, и их работа обеспечивает четкое понимание, что могло бы присутствовать при создании самой Земли, как говорит Худ.«Смоделировав пребиотическую химическую реакцию в лаборатории, ученые могут оспорить правильность исходных материалов, – сказал Худ. – Обнаружение молекулы в астероиде или метеорите – это единственное доказательство того, что она является пребиотической. Это то, на что действительно можно опираться».