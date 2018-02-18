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Ученые: Человек для полного счастья должен зарабатывать 5 миллионов рублей в год

Американские ученые провели исследования и выяснили, что человек для полного счастья должен зарабатывать 5 млн руб в год. Опрос был проведен среди 1,7 млн добровольцев из 164 уголков мира.

Эксперты сделали анализ уровня достатка, после чего обратили внимание, насколько люди удовлетворены своей жизнью. Несмотря на различные особенности развития государств, такая заоблачная сумма стала идеальным вариантом дохода для всех участников. Для эмоциональной стабильности хватает 3 млн руб, но при превышении порога показатели счастья начинают понижаться.

Ученые: Человек для полного счастья должен зарабатывать 5 миллионов рублей в год


Ученые отметили, что деньги являются частью социума, но могут кардинально изменить человеческую жизнь. Пока они не знают о способностях привычных купюр, так что новые опыты покажут их значимость для населения планеты. Российские аналитики тоже провели опрос и выяснили, что 80% жителей живут до следующей зарплаты и обходятся минимальными потребностями.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:50
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