Huawei работает над аналогом iPhone SE

О разработке смартфона удалось узнать благодаря инсайдерам, которые выложили в Сеть его изображения. Таким образом, видно, что новинка также очень похожа на Honor 7X. Детальных данных о техническом оснащении нет. Вполне возможно, что об этом будет рассказано уже в рамках выставки MWC 2018, но это еще не точно.На изображениях видно, что дисплей Huawei Mate SE небольшой – где-то 4,6 дюйма. Также имеется металлический корпус, на задней части которого, установлено два сенсора основной камеры с горизонтальным позиционированием. Традиционно рядом с ней находится сканер отпечатков пальцев.Очень похоже, что производитель постарается сделать свой девайс более производительным, чем старая модель iPhone SE. На базе Mate SE стоит ожидать появление операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0.