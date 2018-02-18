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Секвойи могут жить почти вечно, если их не уничтожает человечество

Ученые давно считают секвойи самыми высокими долгожителями планеты, так как их возраст может достигать 4000 лет. Эти представители растительного мира могут жить почти вечно, если их не уничтожает человечество.

Впервые деревья были замечены путешественниками в 19 веке, но тогда мало кто из американцев верил их рассказам. Когда золотоискатели во время преследования медведя оказались среди настоящей природной крепости, они просто не могли прийти в себя от изумления и казались насекомыми на фоне зеленых исполинов. Потом было найдено 72 рощи, где секвойи получили личные имена, но дельцы решили запустить сюда туристов, нанеся огромный ущерб флоре. Эти красавцы обладают невероятной живучестью, так что уничтожить их сложно. Только сильный ураган может повалить стволы природного чуда, из которого даже сделали 7-метровую комнату для гостей.

Секвойи могут жить почти вечно, если их не уничтожает человечество


Многие лица издеваются над деревьями и снимают с них кору, что тоже становится причиной гибели старожил леса. Одно из них выжило и долго напоминало своим видом американцам о поступке соотечественника, после чего многим из них стало стыдно. Также секвойя редко появляется на свет, и никто не видел, как она умирает. В музее сохранился срез древесины одного чуда природы, видевшего корабли викингов и Колумба, после чего оно пережило многих президентов, и только стихия смогла повалить могучий ствол на землю.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:30
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