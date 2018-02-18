Курбан Омаров доказывал свою невиновность в измене на детекторе лжи

Напомним, что отношения ведущей «Дома-2» и ее мужа оказались под угрозой из-за обвинений в супружеской измене.Зрители долго не догадывались, почему Ксения простила Курбана, но теперь мужчина решил приоткрыть завесу тайны и рассказал, что прошел проверку на полиграфе.Результаты обследования настолько успокоили его жену, что Ксения простила Омарова, но только после откровенного разговора с супругом.Детектор лжи подтвердил, что Курбан Омаров не имел порочащих связей на стороне. И теперь у него нет отбоя от подписчиц, которые желают получить у него совет в плане отношений между полами.Отметим, что рассуждения Курбана Омарова об отношениях мужчин и женщин, а также как сохранить семью, очень популярны в Сети.