NASA изучает рисунки с изображениями НЛО и гуманоидов в пещерах индийского штата Чхаттисгарх
Местные ученые из индийского штата Чхаттисгарх обнаружили в пещерах возле города Чарама необычные рисунки древних людей. Сейчас NASA изучает изображения НЛО и гуманоидов.
Такое открытие вызвало сенсацию в научном мире, потому что живопись показывает разных представителей внеземных рас и их технологии. Агентство заинтересовалось данной информацией и приступило к исследованиям, чтобы потом сообщить о полученных результатах. Пока есть версия, что древние люди стали невольными свидетелями появления пришельцев, после чего решили запечатлеть такое чудо для потомков.
Пока стало известно, что рисунки были созданы 10000 лет назад и прекрасно сохранились благодаря неизвестной технологии красок. Яркие варианты показывают инопланетян в скафандрах, держащих в руках необычное оружие. Исследователи отрицательно отнеслись к вмешательству NASA в расследование, потому что уверены в очередной попытке скрыть истину от людей. Они не сомневаются, что эксперты могут назвать сюжеты фрагментами религиозных культов или считать их подделкой, хотя нет сомнений в визите инопланетян в эту часть мира.
Такое открытие вызвало сенсацию в научном мире, потому что живопись показывает разных представителей внеземных рас и их технологии. Агентство заинтересовалось данной информацией и приступило к исследованиям, чтобы потом сообщить о полученных результатах. Пока есть версия, что древние люди стали невольными свидетелями появления пришельцев, после чего решили запечатлеть такое чудо для потомков.
Пока стало известно, что рисунки были созданы 10000 лет назад и прекрасно сохранились благодаря неизвестной технологии красок. Яркие варианты показывают инопланетян в скафандрах, держащих в руках необычное оружие. Исследователи отрицательно отнеслись к вмешательству NASA в расследование, потому что уверены в очередной попытке скрыть истину от людей. Они не сомневаются, что эксперты могут назвать сюжеты фрагментами религиозных культов или считать их подделкой, хотя нет сомнений в визите инопланетян в эту часть мира.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00