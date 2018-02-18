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NASA изучает рисунки с изображениями НЛО и гуманоидов в пещерах индийского штата Чхаттисгарх

Местные ученые из индийского штата Чхаттисгарх обнаружили в пещерах возле города Чарама необычные рисунки древних людей. Сейчас NASA изучает изображения НЛО и гуманоидов.

Такое открытие вызвало сенсацию в научном мире, потому что живопись показывает разных представителей внеземных рас и их технологии. Агентство заинтересовалось данной информацией и приступило к исследованиям, чтобы потом сообщить о полученных результатах. Пока есть версия, что древние люди стали невольными свидетелями появления пришельцев, после чего решили запечатлеть такое чудо для потомков.

NASA изучает рисунки с изображениями НЛО и гуманоидов в пещерах индийского штата Чхаттисгарх


Пока стало известно, что рисунки были созданы 10000 лет назад и прекрасно сохранились благодаря неизвестной технологии красок. Яркие варианты показывают инопланетян в скафандрах, держащих в руках необычное оружие. Исследователи отрицательно отнеслись к вмешательству NASA в расследование, потому что уверены в очередной попытке скрыть истину от людей. Они не сомневаются, что эксперты могут назвать сюжеты фрагментами религиозных культов или считать их подделкой, хотя нет сомнений в визите инопланетян в эту часть мира.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00
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