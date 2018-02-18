Две гибридные версии получил новый седан Hyundai Sonata
В компании Hyundai представили гибридную версию и плагин-гибридную модификацию Sonata. Новые модели получили модернизированную подвеску и перенастроенное рулевое управление.
Электрифицированные седаны Hyundai Sonata получили улучшенную светодиодную оптику, видоизменённую решётку радиатора, модернизированный дисплей бортового компьютера, иные легкосплавные диски и улучшенная светодиодная оптика. Список оснащения пополнился системой предотвращения фронтального столкновения и мультимедийной системой с функцией оповещения о пробках.
Гибридная версия Hyundai Sonata оснащена силовым агрегатом, состоящим из бензинового двигателя объёмом 2,0 литра, электрического мотора и батареей ёмкостью 1,76 кВтч. Общая мощность гибридной силовой установки 195 лошадиных сил.
Плагин-гибридная версия седана комплектуется более мощным электрическим двигателем и батареей на 9,8 кВтч, её производительность составляет 204 лошадиные силы. На одной электротяге данная модификация может преодолеть 43 км.
Электрифицированные седаны Hyundai Sonata получили улучшенную светодиодную оптику, видоизменённую решётку радиатора, модернизированный дисплей бортового компьютера, иные легкосплавные диски и улучшенная светодиодная оптика. Список оснащения пополнился системой предотвращения фронтального столкновения и мультимедийной системой с функцией оповещения о пробках.
Гибридная версия Hyundai Sonata оснащена силовым агрегатом, состоящим из бензинового двигателя объёмом 2,0 литра, электрического мотора и батареей ёмкостью 1,76 кВтч. Общая мощность гибридной силовой установки 195 лошадиных сил.
Плагин-гибридная версия седана комплектуется более мощным электрическим двигателем и батареей на 9,8 кВтч, её производительность составляет 204 лошадиные силы. На одной электротяге данная модификация может преодолеть 43 км.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50