Две гибридные версии получил новый седан Hyundai Sonata

Электрифицированные седаны Hyundai Sonata получили улучшенную светодиодную оптику, видоизменённую решётку радиатора, модернизированный дисплей бортового компьютера, иные легкосплавные диски и улучшенная светодиодная оптика. Список оснащения пополнился системой предотвращения фронтального столкновения и мультимедийной системой с функцией оповещения о пробках.Гибридная версия Hyundai Sonata оснащена силовым агрегатом, состоящим из бензинового двигателя объёмом 2,0 литра, электрического мотора и батареей ёмкостью 1,76 кВтч. Общая мощность гибридной силовой установки 195 лошадиных сил.Плагин-гибридная версия седана комплектуется более мощным электрическим двигателем и батареей на 9,8 кВтч, её производительность составляет 204 лошадиные силы. На одной электротяге данная модификация может преодолеть 43 км.