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Две гибридные версии получил новый седан Hyundai Sonata

В компании Hyundai представили гибридную версию и плагин-гибридную модификацию Sonata. Новые модели получили модернизированную подвеску и перенастроенное рулевое управление.

Две гибридные версии получил новый седан Hyundai Sonata


Электрифицированные седаны Hyundai Sonata получили улучшенную светодиодную оптику, видоизменённую решётку радиатора, модернизированный дисплей бортового компьютера, иные легкосплавные диски и улучшенная светодиодная оптика. Список оснащения пополнился системой предотвращения фронтального столкновения и мультимедийной системой с функцией оповещения о пробках.

Гибридная версия Hyundai Sonata оснащена силовым агрегатом, состоящим из бензинового двигателя объёмом 2,0 литра, электрического мотора и батареей ёмкостью 1,76 кВтч. Общая мощность гибридной силовой установки 195 лошадиных сил.

Плагин-гибридная версия седана комплектуется более мощным электрическим двигателем и батареей на 9,8 кВтч, её производительность составляет 204 лошадиные силы. На одной электротяге данная модификация может преодолеть 43 км.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:50
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