Рената Литвинова на зимний период времени отправилась к дочке в Париж

Где-то два года назад, актриса Рената Литвинова приобрела недвижимость во французской столице. Ранее артистка сообщила, что такое крупное приобретение далось ей нелегко, поскольку квартиру она купила в кредит, но ради своей мечты Рената была готова многим пожертвовать.Также в Париже обучается наследница Литвиновой, поэтому, чтобы посетить один из романтических городов в мире поводов у киноактрисы достаточно много. Как и во время других своих визитов, Рената с дочкой прогуливаются по Парижу, посещают местные рестораны и очень много фотографируются.А потом новые снимки публикуют в интернете. На последнем фото актриса с дочкой позируют во французском кафе. Пользователи написали множество положительных комментариев о том, что они восхитительны и пожелали им прекрасного отдыха.Стоит напомнить, что единственного ребенка киноактриса родила, когда была в браке с Леонидом Добровским. После расставания супругов Литвиновой приписывали романы со многими мужчинами. Но недавно в интервью кинозвезда откровенно призналась, что уже не один год соблюдает безбрачие.