Учёные CSIRO нашли возможность очистки воды графеновыми водными фильтрами
Экспертами CSIRO разработана новая технология, позволяющая очищать воду, используя графен. Пригодной для питья воду делает Graphair, причем она полностью очищается после первого прогона, а фильтрующий состав сохраняет свои очищающие свойства даже оставаясь в загрязненном виде.
Возможности новой технологии позволяют заменить используемые в настоящее время многослойные устройства аналогичного назначения. Graphair, представляет из себя форму фильтра, с мельчайшими пористыми каналами, которыми задерживаются любые загрязнения, а чистая вода беспрепятственно пропускается. Основное отличие разработки – относительно невысокая стоимостью и простота использования. В то время, как эффективные свойства стандартных фильтров теряются уже по истечении 72 часов после начала их использования, Graphair-ом продолжается очистка воды, даже при его загрязнении от предыдущих применений.
Ученые уже планируют испытания своего изобретения в полевых экстремальных условиях. Новой системой очистки воды можно значительно облегчить условия жизнедеятельности для людей тех территорий земли, в которых периодически происходит дефицит питьевых водных ресурсов.
Возможности новой технологии позволяют заменить используемые в настоящее время многослойные устройства аналогичного назначения. Graphair, представляет из себя форму фильтра, с мельчайшими пористыми каналами, которыми задерживаются любые загрязнения, а чистая вода беспрепятственно пропускается. Основное отличие разработки – относительно невысокая стоимостью и простота использования. В то время, как эффективные свойства стандартных фильтров теряются уже по истечении 72 часов после начала их использования, Graphair-ом продолжается очистка воды, даже при его загрязнении от предыдущих применений.
Ученые уже планируют испытания своего изобретения в полевых экстремальных условиях. Новой системой очистки воды можно значительно облегчить условия жизнедеятельности для людей тех территорий земли, в которых периодически происходит дефицит питьевых водных ресурсов.
Технологии / Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:45