Учёные CSIRO нашли возможность очистки воды графеновыми водными фильтрами

Возможности новой технологии позволяют заменить используемые в настоящее время многослойные устройства аналогичного назначения. Graphair, представляет из себя форму фильтра, с мельчайшими пористыми каналами, которыми задерживаются любые загрязнения, а чистая вода беспрепятственно пропускается. Основное отличие разработки – относительно невысокая стоимостью и простота использования. В то время, как эффективные свойства стандартных фильтров теряются уже по истечении 72 часов после начала их использования, Graphair-ом продолжается очистка воды, даже при его загрязнении от предыдущих применений.Ученые уже планируют испытания своего изобретения в полевых экстремальных условиях. Новой системой очистки воды можно значительно облегчить условия жизнедеятельности для людей тех территорий земли, в которых периодически происходит дефицит питьевых водных ресурсов.