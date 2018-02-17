Астероид размером с Букингемский дворец приближается к Земле с огромной скоростью

Ученые рассказали, что астероид подлетит к Земле на минимальное расстояние 7 марта. Ширина небесного тела составляет более 450 метров, а его площадь составляет 55 гектаров. Именно такие размеры имеет территория Букингемского дворца вместе со своими садами.Также, сообщается, что скорость, с которой летит астероид, составляет 20 км в секунду. Но представители NASA уверяют, что людям беспокоиться не о чем, так как траектория полета 2017 VR12 не опасна для нашей планеты. Хотя, если бы все-таки опасность существовала, то столкновение такого астероида с Землей привело бы к уничтожению многих городов. Кратер от падения составил бы более двух километров.