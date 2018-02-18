Семирамида: Висячие сады не имеют отношения к великой царице древности, ставшей первой женщиной–воином в истории

Настоящее имя героини нашей истории Шаммурамат и она была вавилонянкой, ставшей в 9 веке супругой царя Ассирии. После его смерти женщина оставалась регентшей своего маленького наследника и правила страной без участия совета мужчин. Такое событие было редкостью в восточных странах, где процветал патриархат, но если жители древнего мира были согласны с властью царицы, она действительно отличалась незаурядными качествами. Легендарная достопримечательность в реальности была создана Навуходоносором для любимой избранницы Амитас. Дочь правителя Мидии сильно скучала по чудесным пейзажам родины, не видя их в Вавилоне, а потому царь устроил ей сюрприз, после чего люди стали называть его именем ассирийской правительницы. Также есть нюансы, связанные с ее мужем Шамши-Адатом, которого в рукописях нарекают Нином.Они гласят, что юная Семирамида попалась на глаза царскому советнику Оанну, когда пасла овец, после чего он так был поражен красотой девушки, что сделал ее своей женой. Чтобы не расставаться с любимой особой, мужчина брал ее с собой во время военных походов, а сама женщина скрывала свою фигуру под одеждой юноши. Однако любая тайна становится явной, что и случилось во время похода царя на Бактрию. Ему удалось захватить всю территорию кроме столицы, продолжающей оказывать сопротивление армии. Тогда был созван военный совет, где были супруги, но дама показала блестящий ум и понимание стратегии, а также вместе с небольшим войском захватила башню. Правитель сразу заподозрил обман и приказал воину рассказать о себе правду, после чего забрал удивительную женщину в свой шатер, сделав ее царицей.Однако он даже не думал, что своими поступками подписывает себе смертный приговор. Супруга быстро завела нужные связи при дворе, после чего стала плести интриги и задумала убрать с трона благоверного. Она попросила его позволить властвовать пять дней, а дальше быстро устроила роскошный пир, пригласив на него самых знатных людей страны. Затем народ стал оказывать почести царице, приказавшей бросить законного правителя в тюрьму. Доверчивый избранник недолго сидел в подземелье, так как приближались новогодние праздники, когда в жертву приносили старого барана. Его раздирала на части возбужденная толпа жителей, с благоговением взирающая на молодого ягненка, становящегося символом года. В этот раз вместо животного жертвой оказался царь, который быстро погиб от рук подданных, ненавидящих его власть. Затем люди увидели маленького сына властолюбивой особы, не допустившей его к трону даже после достижения нужного возраста. Она правила ассирийцами 40 лет, но жизнь женщины стала обрастать легендами.Диодор Сицилийский описывает строительство Вавилона, куда были доставлены 2 миллиона рабов со всех уголков империи. Тогда длинные 66-километровые стены имели ширину, позволяющую проехать повозкам вместе с лошадьми, а также город был защищен 250 башнями. Реку Евфрат пересекали 900 мостов вместе с чудесными набережными, но в конце были видны крепости с подземными ходами. Конечно, это были вымыслы античного философа, но в действительности Семирамида оставила потомкам множество шедевров архитектуры, куда также вошел мавзолей в память о военных походах. Женщина лично руководила боевыми действиями, позволившими ее армии захватить армян, мидян и египтян вместе с частью Эфиопии. Когда она посетила жрецов бога Амона, то услышала предсказание о гибели от рук родного сына, вот только тогда воительница не восприняла его всерьез. Когда царица устала от баталий, она решила жить в Бактре, планируя нападение на Индию.Несколько лет ассирийцы готовились к сражению, однако огромная армия оказалась бессильной перед слонами, растоптавшими колесницы врагов. Сама виновница похода тоже чуть не умерла после ранения, но ей удалось переплыть Инд, не расставаясь со своим мечом. Им она разрушила мост с бежавшими по нему индусами, после чего мужчины были поражены храбростью женщины и не осмелились броситься за нею в бурлящие водные потоки. Царица вернулась домой, чтобы залечить раны, но смерть уже стояла рядом с престарелой красавицей. Неблагодарный наследник решил стать правителем страны и сговорился с евнухами, бывшими тогда важными персонами. Он выждал момент для совершения переворота, а дальше убил свою 60-летнюю мать. Люди долго не могли поверить, что гениального полководца в образе слабого пола больше нет в живых, а потому стали рассказывать легенды о голубке, улетевшей на небеса после земной жизни. Так закончилась история древней героини, ставшей примером для многих женщин, желающих достигнуть высокого положения в обществе.