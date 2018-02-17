Физики удалось добиться взаимодействия фотонов света
Группой американских ученых было сделано сенсационное открытие. Впервые в арсенале физиков появился «фотонный тример». В свою очередь уникальные данные открытием стали после создания физической модели, основанной на трудах Владана Вулетича, а также его американских коллег из MIT.
Связанные фотонные пары актуальными стали после 5-летнего перерыва в исследовании. Ученые воссоздали физическую модель «слияния» 2-ух потоков света, а также образования «фотонного тримера». Авторами проекта использовалось облако рубидия и хаотично перемещавшиеся фотоны. В ходе движения образовались поляритоны, наполовину состоящие из фотонов и атомов.
Поляритоны взаимодействуют с пространством, при этом сохраняя свои качества. В случае превращения атомов в исходную первоначальную структуру, ими запоминается происходящее с ними внутри облака. Эти уникальные данные стали в итоге открытием после того как была создана физическая модель.
Связанные фотонные пары актуальными стали после 5-летнего перерыва в исследовании. Ученые воссоздали физическую модель «слияния» 2-ух потоков света, а также образования «фотонного тримера». Авторами проекта использовалось облако рубидия и хаотично перемещавшиеся фотоны. В ходе движения образовались поляритоны, наполовину состоящие из фотонов и атомов.
Поляритоны взаимодействуют с пространством, при этом сохраняя свои качества. В случае превращения атомов в исходную первоначальную структуру, ими запоминается происходящее с ними внутри облака. Эти уникальные данные стали в итоге открытием после того как была создана физическая модель.
Наука
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10