Физики удалось добиться взаимодействия фотонов света

Связанные фотонные пары актуальными стали после 5-летнего перерыва в исследовании. Ученые воссоздали физическую модель «слияния» 2-ух потоков света, а также образования «фотонного тримера». Авторами проекта использовалось облако рубидия и хаотично перемещавшиеся фотоны. В ходе движения образовались поляритоны, наполовину состоящие из фотонов и атомов.Поляритоны взаимодействуют с пространством, при этом сохраняя свои качества. В случае превращения атомов в исходную первоначальную структуру, ими запоминается происходящее с ними внутри облака. Эти уникальные данные стали в итоге открытием после того как была создана физическая модель.