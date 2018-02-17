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Издевательства в раннем возрасте приводят к психозу во взрослом

Психологи провели масштабное исследование, в котором приняло участие более 3,5 тысяч детей из Великобритании. Целью эксперимента было установление связи между издевательствами в раннем детском возрасте и развитием психоза в старшем. Таким образом, было установлено, что дети, над которыми издевались старшие братья или сестры были склонны к психическим срывам, когда становились старше.

Издевательства в раннем возрасте приводят к психозу во взрослом


Так исследование проходило в два этапа. Первый раз за детьми наблюдали в возрасте 12 лет. Также ученые пытались расспрашивать всех детей о том, издеваются ли над ними их старшие родственники или нет. Помимо этого всем испытуемым предлагали проходить тест на определение уровня умственных способностей.

Второй раз детей опрашивали в возрасте 18 лет. В рамках второй встречи специалисты хотели узнать, у кого из испытуемых появились признаки психоза. В конечном счете, стало известно, что дети, над которыми издевались дома, оказались в группе риска. Те, кто подвергался психологическому насилию еще и в школе, имел большую склонность к повреждениям психики.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20
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