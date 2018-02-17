Жителю Великобритании напечатали часть грудной клетки на 3D-принтере
Как сообщается издание Daily Mail, 71-летнему жителю Великобритании Питеру Маггсу распечатали часть грудной клетки на 3D-принтере. Таким образом, мужчина стал первым британцем, который получил искусственные ребра и грудную кость.
Отмечается, что все началось с того, что в организме Маггса была найдена опухоль. Тогда врачам пришлось удалить три ребра и часть грудной клетки. Оценив ситуацию, медики пришли к выводу, что пожилому мужчине стоит распечатать недостающие звенья на 3D-принтере. Для этого был использован такой материал как титан.
После того как все было готово, Маггс пролежал на операционном столе около восьми часов, а за это время хирурги внедрили искусственные кости в тело мужчины.
На данный момент пациент ощущает себя хорошо, и он очень благодарен врачам.
Отмечается, что все началось с того, что в организме Маггса была найдена опухоль. Тогда врачам пришлось удалить три ребра и часть грудной клетки. Оценив ситуацию, медики пришли к выводу, что пожилому мужчине стоит распечатать недостающие звенья на 3D-принтере. Для этого был использован такой материал как титан.
После того как все было готово, Маггс пролежал на операционном столе около восьми часов, а за это время хирурги внедрили искусственные кости в тело мужчины.
На данный момент пациент ощущает себя хорошо, и он очень благодарен врачам.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30