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Жителю Великобритании напечатали часть грудной клетки на 3D-принтере

Как сообщается издание Daily Mail, 71-летнему жителю Великобритании Питеру Маггсу распечатали часть грудной клетки на 3D-принтере. Таким образом, мужчина стал первым британцем, который получил искусственные ребра и грудную кость.

Жителю Великобритании напечатали часть грудной клетки на 3D-принтере


Отмечается, что все началось с того, что в организме Маггса была найдена опухоль. Тогда врачам пришлось удалить три ребра и часть грудной клетки. Оценив ситуацию, медики пришли к выводу, что пожилому мужчине стоит распечатать недостающие звенья на 3D-принтере. Для этого был использован такой материал как титан.

После того как все было готово, Маггс пролежал на операционном столе около восьми часов, а за это время хирурги внедрили искусственные кости в тело мужчины.

На данный момент пациент ощущает себя хорошо, и он очень благодарен врачам.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:30
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