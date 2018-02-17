Жителю Великобритании напечатали часть грудной клетки на 3D-принтере

Отмечается, что все началось с того, что в организме Маггса была найдена опухоль. Тогда врачам пришлось удалить три ребра и часть грудной клетки. Оценив ситуацию, медики пришли к выводу, что пожилому мужчине стоит распечатать недостающие звенья на 3D-принтере. Для этого был использован такой материал как титан.После того как все было готово, Маггс пролежал на операционном столе около восьми часов, а за это время хирурги внедрили искусственные кости в тело мужчины.На данный момент пациент ощущает себя хорошо, и он очень благодарен врачам.