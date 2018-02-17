Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с выхлопными газами

Основная масса промышленных городов мира находится на территории развитых и развивающихся странах, подобных Китаю. Главные источники загрязнения воздуха представлены предприятиями и машинами, в выхлопных газах которых содержится полный набор канцерогенных веществ и токсичных аэрозолей.В ходе своих исследование, внимание ученых привлекли и неорганические загрязнители, такие как пары азотной кислоты, сернистый газ и другие органические летучие вещества. В большом количестве они содержатся в продуктах их горения, бензине, нефти. Анализируя статистическую информацию специалистами определено, что в качестве источника загрязнения выступает косметическая продукция, которую произвели из углеводородного состава сырья.Как рассказали исследователи, данными веществами провоцируются риски развития рака и прочих недугов. Самый главный компонент смога – озон, который способен своим присутствием вызвать как астму, так и другие легочные заболевания.Ученые выразили определенную уверенность, что законодательством большинства стран не учитывает тот факт, что в составе косметической продукции имеются летучие углеводороды. Что требует коренного изменения ситуации, и как можно быстрее.