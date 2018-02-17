Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов

Робота снабдят двумя руками, чтобы скорость работы автоматической машины не была меньше скорости ручного сбора урожая (13 плодов за минуту), пишет портал New Atlas. Агрегат будет работать на специальном программном обеспечении, адаптированном для процесса сбора огурцов, когда нужно максимально быстро собрать плоды, не навредив огурцу или растению.Интеллектуальная система обработки изображений позволит срывать огурец, оставляя стебель и листья целыми. Камера с точностью в 95% может определить наличие огурца, система прошла тестовые испытания в прошлом году. Команда планирует доработать существующую модель, сделав ее экономически более выгодной.