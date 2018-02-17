АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико обнаружен НЛО

Уфолог Джошуа Уоррен в одной из лагун Пуэрто-Рико запечатлел НЛО, которое посетило островное государство после разрушительного урагана "Мария" в 2017 году. Ранее в данной местности неоднократно отмечали присутствие таинственных объектов.

После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико обнаружен НЛО


На территории Пуэрто-Рико вблизи правительственных военных баз были зафиксированы многочисленные неопознанные объекты, которые прилетали по окончании шторма. Неизвестно, кому принадлежат странные летательные аппараты куполообразной формы и с вертолетными лопастями наверху.

Уоррену удалось сфотографировать НЛО, которое весьма напоминает неопознанный объект, запечатленный другим уфологом еще в 2012 году. Куполообразный НЛО подлетел к другому самолету, стоявшему рядом с белой машиной. К сожалению, фотографии уфологов были сделаны с дальнего расстояния, поэтому кадры не совсем четкие.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости