После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико обнаружен НЛО

На территории Пуэрто-Рико вблизи правительственных военных баз были зафиксированы многочисленные неопознанные объекты, которые прилетали по окончании шторма. Неизвестно, кому принадлежат странные летательные аппараты куполообразной формы и с вертолетными лопастями наверху.Уоррену удалось сфотографировать НЛО, которое весьма напоминает неопознанный объект, запечатленный другим уфологом еще в 2012 году. Куполообразный НЛО подлетел к другому самолету, стоявшему рядом с белой машиной. К сожалению, фотографии уфологов были сделаны с дальнего расстояния, поэтому кадры не совсем четкие.