После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико обнаружен НЛО
Уфолог Джошуа Уоррен в одной из лагун Пуэрто-Рико запечатлел НЛО, которое посетило островное государство после разрушительного урагана "Мария" в 2017 году. Ранее в данной местности неоднократно отмечали присутствие таинственных объектов.
На территории Пуэрто-Рико вблизи правительственных военных баз были зафиксированы многочисленные неопознанные объекты, которые прилетали по окончании шторма. Неизвестно, кому принадлежат странные летательные аппараты куполообразной формы и с вертолетными лопастями наверху.
Уоррену удалось сфотографировать НЛО, которое весьма напоминает неопознанный объект, запечатленный другим уфологом еще в 2012 году. Куполообразный НЛО подлетел к другому самолету, стоявшему рядом с белой машиной. К сожалению, фотографии уфологов были сделаны с дальнего расстояния, поэтому кадры не совсем четкие.
На территории Пуэрто-Рико вблизи правительственных военных баз были зафиксированы многочисленные неопознанные объекты, которые прилетали по окончании шторма. Неизвестно, кому принадлежат странные летательные аппараты куполообразной формы и с вертолетными лопастями наверху.
Уоррену удалось сфотографировать НЛО, которое весьма напоминает неопознанный объект, запечатленный другим уфологом еще в 2012 году. Куполообразный НЛО подлетел к другому самолету, стоявшему рядом с белой машиной. К сожалению, фотографии уфологов были сделаны с дальнего расстояния, поэтому кадры не совсем четкие.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 16:00