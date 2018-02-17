В Chevrolet начали разработку среднемоторного Corvette C8

Руководитель команды Larbre Жак Леконте сообщил, что гоночный автомобиль Chevrolet C8 в настоящее время находится на стадии разработки. Именно так он ответил журналистам на вопрос о том, будет ли команда выступать на ближайших соревнованиях и на какой машине.Эксперты предполагают, что Chevrolet C8 будет быстрее модели С7, этого специалисты смогут добиться за счёт расположения среднемоторного агрегата. Разработчики считают, что их новинка сможет составить конкуренцию машинам таких брендов, как McLaren, Ferrari и Lamborghini.Так как подробности о новом Chevrolet C8 разработчики держат в секрете, то на данный момент остаётся загадкой какой именно двигатель будет установлен под капотом гоночного автомобиля.