АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Китайская деревня миллионеров Хуаси стала главной экономической достопримечательностью страны
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

В Chevrolet начали разработку среднемоторного Corvette C8

Специалисты компании Chevrolet начали разрабатывать среднемоторный гоночный автомобиль Corvette C8. Однако разработчики решили пока ничего не сообщать о своём новом проекте, однако в команде Larbre стало известно о том, что работы идут полным ходом.

В Chevrolet начали разработку среднемоторного Corvette C8


Руководитель команды Larbre Жак Леконте сообщил, что гоночный автомобиль Chevrolet C8 в настоящее время находится на стадии разработки. Именно так он ответил журналистам на вопрос о том, будет ли команда выступать на ближайших соревнованиях и на какой машине.

Эксперты предполагают, что Chevrolet C8 будет быстрее модели С7, этого специалисты смогут добиться за счёт расположения среднемоторного агрегата. Разработчики считают, что их новинка сможет составить конкуренцию машинам таких брендов, как McLaren, Ferrari и Lamborghini.

Так как подробности о новом Chevrolet C8 разработчики держат в секрете, то на данный момент остаётся загадкой какой именно двигатель будет установлен под капотом гоночного автомобиля.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Pixel 2 временно будут предлагать по цене 530
Белорусский изобретатель построил внедорожник
В Сети появились фотос тестов Audi SQ8 Mule
Хакеры CODEX все таки взломали «неприступность»
В Пхёнчхане отменили рукопожатия хоккеистов
Телеведущая Анастасия Трегубова поделилась с
Ученые сравнили вред от дезодорантов и духов с
Инженеры создадут робота для сбора урожая огурцов
Анна Калашникова приобрела недвижимость на
После урагана «Мария» в лагуне Пуэрто-Рико
Борис Грачевский исполнил давнюю мечту супруги
В Chevrolet начали разработку среднемоторного
В медиадеревне на Олимпиаде в Пхёнчхане нашли
Марина Александровна на благотворительной
Школьницу госпитализировали после того, как она
Названа дата старта продаж роскошного
Иван Ургант оригинально поздравил своего друга
Зрители "Дома-2" ожидают, что вскоре Александра
Эксперты: Человечество не достигло Марса из-за
Российский космонавт показал кадры
Лена Ленина сделала подарок Станиславу
Ученые: Увеличение числа стихийных бедствий
Анна Грачевская опубликовала снимок в купальнике,
Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг
Зрители "Дома-2" считают, что Елена Хромина врёт
Московские жители смогут увидеть верхнее
Ирина Лобачева хочет ребенка фигуриста Ивана
На MWC 2018 презентуют устройства Alcatel 5,
Порошенко призвал запретить флаг России во всём
Валерий Блюменкранц недоволен замужеством Марины
Просмотреть все новости