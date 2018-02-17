Ракета «Зенит» для «Морского старта» будет готова в следующем году

Стоит отметить, что строительством ракеты будет заниматься украинское предприятие «Южмаш». Всего до 2022 года завод должен предоставить 12 ракет «Зенит» в рамках проекта «Морской старт». Ожидается, что в процессе своей работы «Южмаш» столкнется с множеством проблем, в частности с финансовыми. Тем не менее, проект по сей день остается очень амбициозным.Интересно, что на сегодняшний день ракете «Зенит» нет аналогов, если речь идет о стартовом комплексе «Морской старт», поэтому перспектива разработки такого носителя очень велика. Именно поэтому представители компании S7 Group надеются на данную разработку.