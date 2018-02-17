Ракета «Зенит» для «Морского старта» будет готова в следующем году
Из уст одного из владельцев компании S7 Group Натальи Филевой стало известно, что ракета «Зенит» для проекта «Морской старт» может быть собрана уже в следующем году. Таким образом, примерно в этот период может состояться запуск носителя.
Стоит отметить, что строительством ракеты будет заниматься украинское предприятие «Южмаш». Всего до 2022 года завод должен предоставить 12 ракет «Зенит» в рамках проекта «Морской старт». Ожидается, что в процессе своей работы «Южмаш» столкнется с множеством проблем, в частности с финансовыми. Тем не менее, проект по сей день остается очень амбициозным.
Интересно, что на сегодняшний день ракете «Зенит» нет аналогов, если речь идет о стартовом комплексе «Морской старт», поэтому перспектива разработки такого носителя очень велика. Именно поэтому представители компании S7 Group надеются на данную разработку.
Стоит отметить, что строительством ракеты будет заниматься украинское предприятие «Южмаш». Всего до 2022 года завод должен предоставить 12 ракет «Зенит» в рамках проекта «Морской старт». Ожидается, что в процессе своей работы «Южмаш» столкнется с множеством проблем, в частности с финансовыми. Тем не менее, проект по сей день остается очень амбициозным.
Интересно, что на сегодняшний день ракете «Зенит» нет аналогов, если речь идет о стартовом комплексе «Морской старт», поэтому перспектива разработки такого носителя очень велика. Именно поэтому представители компании S7 Group надеются на данную разработку.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00