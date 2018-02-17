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Ракета «Зенит» для «Морского старта» будет готова в следующем году

Из уст одного из владельцев компании S7 Group Натальи Филевой стало известно, что ракета «Зенит» для проекта «Морской старт» может быть собрана уже в следующем году. Таким образом, примерно в этот период может состояться запуск носителя.

Ракета «Зенит» для «Морского старта» будет готова в следующем году


Стоит отметить, что строительством ракеты будет заниматься украинское предприятие «Южмаш». Всего до 2022 года завод должен предоставить 12 ракет «Зенит» в рамках проекта «Морской старт». Ожидается, что в процессе своей работы «Южмаш» столкнется с множеством проблем, в частности с финансовыми. Тем не менее, проект по сей день остается очень амбициозным.

Интересно, что на сегодняшний день ракете «Зенит» нет аналогов, если речь идет о стартовом комплексе «Морской старт», поэтому перспектива разработки такого носителя очень велика. Именно поэтому представители компании S7 Group надеются на данную разработку.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:00
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