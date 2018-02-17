Компания Sony полностью изменила дизайн будущей новинки Xperia XZ2

Ожидается, что в новом виде девайсы предстанут перед публикой 25 февраля – в первый день выставки MWC 2018. Затем спустя три месяца Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Pro должны выйти на рынок. Стоит также отметить, что заявление с изменением дизайна пришло в FCC 7 февраля. Именно поэтому к официальному анонсу новинки должны быть готовы.На данный момент есть кое-какие данные касательно технических параметров Sony Xperia XZ2 Pro. Так согласно неофициальной информации устройство получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 4К. Внутри должен оказаться процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами. Что касается памяти, то вероятнее всего пользователи увидят модификацию 6/128 Гб. Также стоит отметить GPU Adreno 630 и аккумулятор на 3420 мАч с опцией Quick Charge.