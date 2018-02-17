Hubble NASA запечатлел самую дальнюю спиралевидную галактику
Космический телескоп NASA Hubble прислал снимок самой дальней галактики под названием NGC 3344, расположенной от Земли на рекордном расстоянии в 30 миллионов световых лет.
NGC 3344 является одинокой галактикой спиралевидной формы. В ее состав входит большое количество светил разного класса, что позволит ученым полнее изучить звездообразование и эволюцию светил во Вселенной. Данные Hubble показали наличие в галактике особых волновых образований, что может служить доказательством специальных областей ионизированного водорода с активным звездообразованием по их краям.
На снимках красный цвет показывает наличие водородных образований, в то время как новорожденные светила имеют фиолетовый оттенок из-за испускаемого ионизированного излучения, а старые звезды галактики, возраст которых исчисляется миллиардами лет, отсвечивает на снимках зеленым цветом.
NGC 3344 является одинокой галактикой спиралевидной формы. В ее состав входит большое количество светил разного класса, что позволит ученым полнее изучить звездообразование и эволюцию светил во Вселенной. Данные Hubble показали наличие в галактике особых волновых образований, что может служить доказательством специальных областей ионизированного водорода с активным звездообразованием по их краям.
На снимках красный цвет показывает наличие водородных образований, в то время как новорожденные светила имеют фиолетовый оттенок из-за испускаемого ионизированного излучения, а старые звезды галактики, возраст которых исчисляется миллиардами лет, отсвечивает на снимках зеленым цветом.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:53