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Hubble NASA запечатлел самую дальнюю спиралевидную галактику

Космический телескоп NASA Hubble прислал снимок самой дальней галактики под названием NGC 3344, расположенной от Земли на рекордном расстоянии в 30 миллионов световых лет.

Hubble NASA запечатлел самую дальнюю спиралевидную галактику


NGC 3344 является одинокой галактикой спиралевидной формы. В ее состав входит большое количество светил разного класса, что позволит ученым полнее изучить звездообразование и эволюцию светил во Вселенной. Данные Hubble показали наличие в галактике особых волновых образований, что может служить доказательством специальных областей ионизированного водорода с активным звездообразованием по их краям.

На снимках красный цвет показывает наличие водородных образований, в то время как новорожденные светила имеют фиолетовый оттенок из-за испускаемого ионизированного излучения, а старые звезды галактики, возраст которых исчисляется миллиардами лет, отсвечивает на снимках зеленым цветом.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:53
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