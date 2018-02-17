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Краску для поиска «инопланетных» микробов на Земле нашли ученые

Астробиологами из России и Германии открыт состав светящейся краски, с помощью которой можно определить нахождение микробов на территории «инопланетных» регионов Земли

С ее помощью можно обнаружить бактерии в арктических пустынях, геотермальных источниках, и других территориях, где наблюдаются условия нехватки воды. По рассказам заместителя заведующего Лаборатории перспективных исследований мембранных белков МФТИ Валентина Борщевского, известно, что таких микробов находят часто в древнейших соляных отложениях, возраст которых составляет миллионы лет. Метод позволяет не только находить их в составе минеральных образований, ни и подробно исследовать.
Краску для поиска «инопланетных» микробов на Земле нашли ученые


Данное решение российских и немецких ученых, основано на свойствах существующей в наше время светящейся краски MitoTracker, созданной для «раскраски» как тканей человека, так и других многоклеточных существ. Она может проникать внутрь рассматриваемых микробов и соединяться с присутствующими в них молекулами белков. Как показали опыты, микробы меняют свою форму в подобных ситуациях, сменяя форму палочки на сферообразную структуру, а после того, как источник опасности исчезнет - возвращаются их обычный первоначальный вид.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:23
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