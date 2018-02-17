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Ученые: Новость о существовании инопланетян человечество восприняло бы позитивно

Если бы человечество столкнулось лицом к лицу с жизнью за пределами Земли, эта новость была бы воспринята землянами оптимистично, считает помощник профессора психологии Университета штата Аризона Майкл Варнум.

Ученые: Новость о существовании инопланетян человечество восприняло бы позитивно


«До сих пор было много предположений о том, как мы могли бы реагировать на такие новости, но до сих пор практически никаких систематических эмпирических исследований». – заявил Варнум.

В ходе экспериментального исследования Варнум и его коллеги проанализировали язык в газетных статьях о прошлых потенциальных открытиях внеземной жизни. Благодаря работе Варнум стремился рассмотреть характер реакций на внеземную жизнь, анализируя реакции, используя программу, количественно определяющую эмоции, чувства, движения и другие психологические состояния в письменных текстах.

В статьях экспериментального исследования основное внимание было уделено обнаружению в 1996 году, возможно, окаменелых внеземных марсианских микробов; открытие в 2015 году периодического затемнения вокруг Звезды Табби, которое, как полагают, указывает на наличие искусственно созданной «сферы Дайсона»; и открытие в 2017 году экзопланет в обитаемой зоне звезды. Экспериментальное исследование показало, что язык в освещении этих событий показал значительно более позитивные, чем отрицательные эмоции.

В отдельном исследовании команда попросила более 500 разных участников написать о своих гипотетических реакциях и гипотетической реакции человечества на объявление о том, что была обнаружена внеземная микробная жизнь. Ответы участников также показали значительно более позитивные, чем отрицательные эмоции, как при рассмотрении их собственных реакций, так и в отношении всего человечества.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:04
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