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Ученые бьются над разгадкой неизвестных сигналов из космоса

Завершилась многодневная операция по доставке зеркала для наикрупнейшего российского телескопа. 42-тонный груз доставлен в Карачаево-Черкессию, где находится самый большой телескоп в мире РАТАН. С его помощью проводятся десятки исследований, в число которых входит расшифровка неизвестных сигналов из космоса.

Ученые бьются над разгадкой неизвестных сигналов из космоса


Вот уже на протяжении 11 лет ученые пытаются разобраться в том, кто или же что посылает нам неизвестные сигналы, которым дали название «быстрые всплески». Единственное, что астрофизики могут сказать точно: данные вспышки по небу путешествуют давно. К слову, речь ведется о ярких, мгновенных импульсах. Однако для того, чтобы их разглядеть, необходим более мощный телескоп. РАТАН 600 фиксирует по десять тысяч всплесков в сутки. Ученые утверждают, что радиосигналы возникают за пределами нашей галактики и постоянных временных промежутков не имеет, всякий раз – разные точки. Однако есть исключение.

Специалисты астрофизической лаборатории РАН рассказали, что место, откуда поступают к нам импульсы расположено в карликовой галактике на огромном расстоянии от Земли. За три года были зафиксированы оттуда сотни неизвестных радиосигналов.

До сих пор это явление считают случайностью. Но все же за последнее время более сенсационных открытий не было. С 2007 года, когда австралийские ученые первыми зафиксировали данные сигналы, объявлено негласное соревнование между учеными, но кроме предположений так никто и не выдвинул конкретики.

Некоторые специалисты убеждены: при рождении сверхновых звезд происходит взрыв, а его отголоски со временем доходят до нас в виде радиосигналов. Другие считают, что колебания получаются от «черной дыры». Третьи бьются над разгадкой неизвестных сигналов, при этом считая, что таинственные всплески подают нам инопланетные цивилизации.

Специалисты не спешат останавливаться на версии об инопланетянах, считая, что радиоволны поступают к нам по естественным причинам. Главное, что сейчас интересует ученых: не представляют ли они для нас опасность?
Наука
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 07:53
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