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Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования под водой

Специалисты из Университета Сверной Каролины создали дрон-амфибию, который может не только летать, но и нырять под воду и проводить определенные исследования.

Подобный дрон-амфибия уже был создан, но EagleRay XAV особенная разработка. Дрон может садиться на поверхность для того, чтобы подзарядиться от солнечной энергии и проводить съемку под водой. Но кроме этого EagleRay XAV не складывает крылья, перед тем как нырять, как остальные дроны-амфибии, а держит их широко расставленными.
Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования под водой

Размах крыльев дрона составляет 150 см, а его длина – 140 см. Передвижение по воде и воздуху аппарат осуществляет с помощью пропеллера, закрепленному на носу.

Разработчики EagleRay XAV рассказали, что он может проводить исследования под водой, а это поможет сделать огромный шаг вперед в сфере изучения подводного мира. На данный момент разработчики думают, как изменить размер дрона, чтобы сохранить его главные функции.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 23:22
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