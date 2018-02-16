Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования под водой

Подобный дрон-амфибия уже был создан, но EagleRay XAV особенная разработка. Дрон может садиться на поверхность для того, чтобы подзарядиться от солнечной энергии и проводить съемку под водой. Но кроме этого EagleRay XAV не складывает крылья, перед тем как нырять, как остальные дроны-амфибии, а держит их широко расставленными.Размах крыльев дрона составляет 150 см, а его длина – 140 см. Передвижение по воде и воздуху аппарат осуществляет с помощью пропеллера, закрепленному на носу.Разработчики EagleRay XAV рассказали, что он может проводить исследования под водой, а это поможет сделать огромный шаг вперед в сфере изучения подводного мира. На данный момент разработчики думают, как изменить размер дрона, чтобы сохранить его главные функции.