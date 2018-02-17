АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.65 USD 56.36
Курс валют на 17.02.2018

Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США

В США прошла сертификация смартфона Huawei P20 Lite. Таким образом, Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала документ устройству и в скором времени производитель должен представить новинку публично и официально.

Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США


В Сети также появились изображения будущего девайса, благодаря которым можно подтвердить у него безрамочный дисплей. В верхней его части имеется «бровь» как у iPhone X, где расположены фронтальная камера и различные датчики.

Согласно неофициальной информации смартфон Huawei P20 Lite будет иметь 5,8-дюймовый экран с разрешением 1080x2280 пикселей. В основе аппаратного обеспечения появится чип Kirin 970, который получит поддержку четырех гигабайт ОЗУ и 32 Гб на встроенном накопителе данных.
Также в устройстве должна появиться батарея на 3 тысячи мАч и операционная система Android 8.0 Oreo.

Официальный анонс Huawei P20 Lite состоится 27 марта в Париже.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители уверены, что Ольга Рапунцель вернётся к
Астронавты МКС из США и Японии вышли в открытый
Похудевшая на 27 кг Блейк Лайвли смело щеголяет в
Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США
Samsung озвучила цены Notebook 9 Pen, Notebook 9
За слова об «одинаковых китайцах» на
Ученые: Новость о существовании инопланетян
Курс по "Игре престолов" начнут изучать в
Древняя Венера могла быть обитаемой, считают
Intel Ice Lake получит более производительный
Дрон-абмибия EagleRay XAV проводит исследования
Анастасию Волочкову прозвали «одинокой теткой с
Американский бездомный предлагает ударить себя
Гены рака яичников женщины чаще всего получают от
Полина Гагарина поразила поклонников короткой
Леонид Каневский пристрастил Клару Новикову к
Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами,
Четверо спортсменов Российской федерации
Дизайнеры из Словении создали новый вид
Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его
Сын Софии Ротару опубликовал архивное фото певицы
В МГУ красят золото в синий цвет
Еще одна звезда Playboy заявила об интимной связи
Старшая дочь Ксении Бородиной в школе празднует
В 2020 году ОАЭ отправит первую миссию на Марс
Чемпионат по предвыборной Dota столкнул в борьбе
Артемова и Кузин встретили День всех влюблённых с
Кристина Агилера побаловала поклонников интимными
Хейтеры утверждают, что Джереми Микс обманул
Компания Eviation готовит электрический самолет
Просмотреть все новости