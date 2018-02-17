Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США

В Сети также появились изображения будущего девайса, благодаря которым можно подтвердить у него безрамочный дисплей. В верхней его части имеется «бровь» как у iPhone X, где расположены фронтальная камера и различные датчики.Согласно неофициальной информации смартфон Huawei P20 Lite будет иметь 5,8-дюймовый экран с разрешением 1080x2280 пикселей. В основе аппаратного обеспечения появится чип Kirin 970, который получит поддержку четырех гигабайт ОЗУ и 32 Гб на встроенном накопителе данных.Также в устройстве должна появиться батарея на 3 тысячи мАч и операционная система Android 8.0 Oreo.Официальный анонс Huawei P20 Lite состоится 27 марта в Париже.