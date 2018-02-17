Huawei P20 Lite получил сертификат от FCC США
В США прошла сертификация смартфона Huawei P20 Lite. Таким образом, Федеральная комиссия по связи США (FCC) выдала документ устройству и в скором времени производитель должен представить новинку публично и официально.
В Сети также появились изображения будущего девайса, благодаря которым можно подтвердить у него безрамочный дисплей. В верхней его части имеется «бровь» как у iPhone X, где расположены фронтальная камера и различные датчики.
Согласно неофициальной информации смартфон Huawei P20 Lite будет иметь 5,8-дюймовый экран с разрешением 1080x2280 пикселей. В основе аппаратного обеспечения появится чип Kirin 970, который получит поддержку четырех гигабайт ОЗУ и 32 Гб на встроенном накопителе данных.
Также в устройстве должна появиться батарея на 3 тысячи мАч и операционная система Android 8.0 Oreo.
Официальный анонс Huawei P20 Lite состоится 27 марта в Париже.
В Сети также появились изображения будущего девайса, благодаря которым можно подтвердить у него безрамочный дисплей. В верхней его части имеется «бровь» как у iPhone X, где расположены фронтальная камера и различные датчики.
Согласно неофициальной информации смартфон Huawei P20 Lite будет иметь 5,8-дюймовый экран с разрешением 1080x2280 пикселей. В основе аппаратного обеспечения появится чип Kirin 970, который получит поддержку четырех гигабайт ОЗУ и 32 Гб на встроенном накопителе данных.
Также в устройстве должна появиться батарея на 3 тысячи мАч и операционная система Android 8.0 Oreo.
Официальный анонс Huawei P20 Lite состоится 27 марта в Париже.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 03:30