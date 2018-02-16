Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами, для прогнозирования смертельных извержений

Ученые из Стэнфорда и Университета штата Бойсе проанализировали инфразвук, обнаруженный на станциях мониторинга на склонах вулкана Вильяррика в южной части Чили, одном из самых активных вулканов в мире. Отличительный звук исходит от волнения лавового озера внутри кратера на вершине вулкана и изменяется в зависимости от активности вулкана.Исследование показало, как изменения в этом звуке сигнализировали о резком повышении уровня озера наряду с быстрыми движениями вверх-вниз по восходящему озеру около кратера, опережая крупное извержение в 2015 году. Отслеживание инфразвука в режиме реального времени и интеграция показали, что он с другими данными, такими как сейсмические показания и выбросы газа, может помочь оповестить близлежащих жителей и туристов о том, что вулкан собирается взорваться.«Наши результаты указывают на то, как инфразвук может помочь в прогнозировании извержений вулканов. Инфразвук - потенциально ключевая информация, доступная вулканологи, чтобы оценить вероятность извержения», - сказал соавтор исследования Лейтон Уотсон, доцент кафедры геофизики Стэнфордской школы Земли.Исследование, опубликованное 14 февраля в журнале Geophysical Research Letters, возглавляется Джеффри Джонсоном, доцентом геофизики Университета Бойсе в штате Айдахо.