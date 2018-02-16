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Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами, для прогнозирования смертельных извержений

Новое исследование показало, что мониторинг неслышимых низких частот, называемый инфразвуком, создаваемый активным вулканом, может улучшить прогнозирование значительных потенциально смертельных извержений.

Ученые изучают инфразвук, издаваемый вулканами, для прогнозирования смертельных извержений


Ученые из Стэнфорда и Университета штата Бойсе проанализировали инфразвук, обнаруженный на станциях мониторинга на склонах вулкана Вильяррика в южной части Чили, одном из самых активных вулканов в мире. Отличительный звук исходит от волнения лавового озера внутри кратера на вершине вулкана и изменяется в зависимости от активности вулкана.

Исследование показало, как изменения в этом звуке сигнализировали о резком повышении уровня озера наряду с быстрыми движениями вверх-вниз по восходящему озеру около кратера, опережая крупное извержение в 2015 году. Отслеживание инфразвука в режиме реального времени и интеграция показали, что он с другими данными, такими как сейсмические показания и выбросы газа, может помочь оповестить близлежащих жителей и туристов о том, что вулкан собирается взорваться.

«Наши результаты указывают на то, как инфразвук может помочь в прогнозировании извержений вулканов. Инфразвук - потенциально ключевая информация, доступная вулканологи, чтобы оценить вероятность извержения», - сказал соавтор исследования Лейтон Уотсон, доцент кафедры геофизики Стэнфордской школы Земли.

Исследование, опубликованное 14 февраля в журнале Geophysical Research Letters, возглавляется Джеффри Джонсоном, доцентом геофизики Университета Бойсе в штате Айдахо.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:36
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