Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его прошлых и теперешних снимков

На днях Рустам опубликовал на своей страничке в интернете студийное фото 2003 года, на котором он участвовал в рекламе белья Валентина Юдашкина. У модели на снимке идеальное подтянутое и красивое тело, а лицо притягивает необычными острыми чертами.Кроме этого, волосы Солнцева в то время были длинными и пышными. Потом знаменитость продемонстрировала еще несколько снимков, один из которых был сделан в 2004 году, в то время манекенщик участвовал в самых лучших показах Москвы, а еще портрет, на котором еще не тронуты нос и губы.Рустам откровенно признался корреспондентам, что нос был сломан в ДТП, от мощного удара о руль. Нос собрали заново, а губы Солнцев решил накачать по собственному желанию, еще в начале моды на эту процедуру.Пользователи интернета были поражены тем, что бывший участник перестал за собой следить: постарел и набрал лишние килограммы. Ведь Рустам поддерживает отношения со многими звездами и мог бы обратиться к элитным хирургам и фитнес-тренерам.Но судя по всему, привлекательный внешний вид для 42-летнего блогера уже не актуален.