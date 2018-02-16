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Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его прошлых и теперешних снимков

Фолловеры Рустама Солнцева были очень удивлены большой разнице прошлых и теперешних фотоснимков, где бывший участник «Дома-2» чересчур постарел.

Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его прошлых и теперешних снимков


На днях Рустам опубликовал на своей страничке в интернете студийное фото 2003 года, на котором он участвовал в рекламе белья Валентина Юдашкина. У модели на снимке идеальное подтянутое и красивое тело, а лицо притягивает необычными острыми чертами.

Кроме этого, волосы Солнцева в то время были длинными и пышными. Потом знаменитость продемонстрировала еще несколько снимков, один из которых был сделан в 2004 году, в то время манекенщик участвовал в самых лучших показах Москвы, а еще портрет, на котором еще не тронуты нос и губы.

Рустам откровенно признался корреспондентам, что нос был сломан в ДТП, от мощного удара о руль. Нос собрали заново, а губы Солнцев решил накачать по собственному желанию, еще в начале моды на эту процедуру.

Фолловеры Рустама Солнцева поражены разницей его прошлых и теперешних снимков


Пользователи интернета были поражены тем, что бывший участник перестал за собой следить: постарел и набрал лишние килограммы. Ведь Рустам поддерживает отношения со многими звездами и мог бы обратиться к элитным хирургам и фитнес-тренерам.

Но судя по всему, привлекательный внешний вид для 42-летнего блогера уже не актуален.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:53
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