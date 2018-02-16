Дизайнеры из Словении создали новый вид городского транспорта

Создатели электровелосипеда считают свою разработку новым видом городского транспорта. Дизайнеры сообщают, что электровелосипед создан из дерева, и он держит баланс автоматически. Данный способ передвижения совмещает в себе экологичность, комфорт, возможность разогнаться до скорости 25 км/ч и интересный дизайн.Владелец такого транспорта сможет использовать его как в качестве велосипеда, так и в качестве скутера. Чтобы полностью зарядить аккумулятор потребуется не более четырех часов. Если покупатель будет готов доплатить 200$, то он получит в подарок дизайнерский рисунок на раме. На таком велосипеде может уместиться два человека, общий вес которых не превышает 140 кг.