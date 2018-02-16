Дизайнеры из Словении создали новый вид городского транспорта
Известные дизайнеры из Словении разработали уникальный электровелосипед, который назвали Big Buddy Bike. Стоимость такого устройства составляет почти 3,5 тыс. $, а за такую цену можно приобрести подержаный автомобиль.
Создатели электровелосипеда считают свою разработку новым видом городского транспорта. Дизайнеры сообщают, что электровелосипед создан из дерева, и он держит баланс автоматически. Данный способ передвижения совмещает в себе экологичность, комфорт, возможность разогнаться до скорости 25 км/ч и интересный дизайн.
Владелец такого транспорта сможет использовать его как в качестве велосипеда, так и в качестве скутера. Чтобы полностью зарядить аккумулятор потребуется не более четырех часов. Если покупатель будет готов доплатить 200$, то он получит в подарок дизайнерский рисунок на раме. На таком велосипеде может уместиться два человека, общий вес которых не превышает 140 кг.
Создатели электровелосипеда считают свою разработку новым видом городского транспорта. Дизайнеры сообщают, что электровелосипед создан из дерева, и он держит баланс автоматически. Данный способ передвижения совмещает в себе экологичность, комфорт, возможность разогнаться до скорости 25 км/ч и интересный дизайн.
Владелец такого транспорта сможет использовать его как в качестве велосипеда, так и в качестве скутера. Чтобы полностью зарядить аккумулятор потребуется не более четырех часов. Если покупатель будет готов доплатить 200$, то он получит в подарок дизайнерский рисунок на раме. На таком велосипеде может уместиться два человека, общий вес которых не превышает 140 кг.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 21:00