В МГУ красят золото в синий цвет

Чтобы определить наличие цистеина специалисты привыкли использовать люминесцентный метод, но проблема в том, что для такого исследования необходимо наличие дорогого оборудования.Ученые из МГУ решили данную проблему, используя свойство золотых наночастиц, которые могут изменять свою окраску во время объединения в крупные образования. Изменения цвета происходит, если присутствует разнообразные ионы металлов или анионов, а также цистеин. Реакция протекает очень быстро, в течение трех минут после взаимодействия.Цистеин – это аминокислота, благодаря которой в организме происходит обезвреживание токсических веществ и влияние рентгеновских излучений. Именно цистеин добавляют в лекарства и пищу. Но, если аминокислоты в организме слишком много, это приведет к проблемам в сердечно-сосудистой системы и даже болезни Альцгеймера.