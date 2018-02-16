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В МГУ красят золото в синий цвет

Специалисты из МГУ провели исследование, чтобы обнаружить аминокислоты цистеина, который используется основным компонентов в лекарственных средствах. Для этого ученые решили использовать наночастицы золота, которые имеют способность менять свой цвет.

Чтобы определить наличие цистеина специалисты привыкли использовать люминесцентный метод, но проблема в том, что для такого исследования необходимо наличие дорогого оборудования.
В МГУ красят золото в синий цвет

Ученые из МГУ решили данную проблему, используя свойство золотых наночастиц, которые могут изменять свою окраску во время объединения в крупные образования. Изменения цвета происходит, если присутствует разнообразные ионы металлов или анионов, а также цистеин. Реакция протекает очень быстро, в течение трех минут после взаимодействия.

Цистеин – это аминокислота, благодаря которой в организме происходит обезвреживание токсических веществ и влияние рентгеновских излучений. Именно цистеин добавляют в лекарства и пищу. Но, если аминокислоты в организме слишком много, это приведет к проблемам в сердечно-сосудистой системы и даже болезни Альцгеймера.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 20:40
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