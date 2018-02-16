В 2020 году ОАЭ отправит первую миссию на Марс
Как сообщается CNN, в 2020 году ОАЭ начнет первую миссию по изучению Марса. Также интересно, что в планах космического агентства страны образовать через 99 лет на Красной планете целую колонию.
Официальный представитель Космического центра в Дубае Салем Хумаид утверждает, что в целом государство хочет организовывать миссии по изучению космических объектов и запускать собственные космические аппараты. На данный момент правительство уже направило на развитие космической отрасли 5,4 млрд. долларов.
Одной из главных целей ОАЭ является колонизация Марса. Тем не менее, эта цель пока что остается на дальнейшую перспективу, а в ближайшее время ОАЭ запустит свой первый спутник, над которым работали исключительно арабские специалисты. На орбиту Земли аппарат должен выйти при участии партнеров из Японии.
Что касается марсианской миссии, то в 2020 году зонд «Аль-Амаль» отправится к Марсу, в 2021-м аппарат окажется на его орбите. Целью миссии станет изучение атмосферы и внешнего строения Красной планеты.
Официальный представитель Космического центра в Дубае Салем Хумаид утверждает, что в целом государство хочет организовывать миссии по изучению космических объектов и запускать собственные космические аппараты. На данный момент правительство уже направило на развитие космической отрасли 5,4 млрд. долларов.
Одной из главных целей ОАЭ является колонизация Марса. Тем не менее, эта цель пока что остается на дальнейшую перспективу, а в ближайшее время ОАЭ запустит свой первый спутник, над которым работали исключительно арабские специалисты. На орбиту Земли аппарат должен выйти при участии партнеров из Японии.
Что касается марсианской миссии, то в 2020 году зонд «Аль-Амаль» отправится к Марсу, в 2021-м аппарат окажется на его орбите. Целью миссии станет изучение атмосферы и внешнего строения Красной планеты.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:20