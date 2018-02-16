ВВС США планирует запуск новых спутников AEHF для судного дня

Стоит отметить, что на орбите Земли уже имеется четыре подобных спутника. Тем не менее, в следующем и 2020-м году на геостационарную орбиту нашей планеты США выведет еще по одному устройству AEHF. Для их разработки выделено 29,8 миллиона долларов.Эти аппараты предназначены для ведения связи в экстремальных условиях. Подобной ситуацией может стать ядерная война, когда электромагнитное излучение частиц будет мешать передаче данных по связи. Тем не менее, технология AEHF позволит военным сохранить сигнал благодаря «резервации» специального канала соединения.