ВВС США планирует запуск новых спутников AEHF для судного дня
Представители ВВС США изъявили желание провести запуск новых космических аппаратов поколения AEHF (Advanced Extremely High Frequency), которые позволят военным оставаться на связи даже в условиях ядерной войны и различных электронных помех.
Стоит отметить, что на орбите Земли уже имеется четыре подобных спутника. Тем не менее, в следующем и 2020-м году на геостационарную орбиту нашей планеты США выведет еще по одному устройству AEHF. Для их разработки выделено 29,8 миллиона долларов.
Эти аппараты предназначены для ведения связи в экстремальных условиях. Подобной ситуацией может стать ядерная война, когда электромагнитное излучение частиц будет мешать передаче данных по связи. Тем не менее, технология AEHF позволит военным сохранить сигнал благодаря «резервации» специального канала соединения.
Стоит отметить, что на орбите Земли уже имеется четыре подобных спутника. Тем не менее, в следующем и 2020-м году на геостационарную орбиту нашей планеты США выведет еще по одному устройству AEHF. Для их разработки выделено 29,8 миллиона долларов.
Эти аппараты предназначены для ведения связи в экстремальных условиях. Подобной ситуацией может стать ядерная война, когда электромагнитное излучение частиц будет мешать передаче данных по связи. Тем не менее, технология AEHF позволит военным сохранить сигнал благодаря «резервации» специального канала соединения.
Наука
Добавил: Роман Мирный Вчера, 19:10