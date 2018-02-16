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Эксперты сравнили Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Honor 7X

Эксперты сравнили два безрамочных смартфона – конкурента. Специалисты отметили, что Xiaomi Redmi Note 5 Pro, а также Honor 7X - это лучшие представители в ссреднем классе.

Эксперты сравнили Xiaomi Redmi Note 5 Pro и Honor 7X

Xiaomi Redmi Note 5 Pro обладает сбалансированной аппаратной структурой, а также доступной ценой. Новинка оснащается 5,99-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 636 (частота - 1,8 ГГц). Honot 7X имеет 5,93-дюймовый дисплей, процессор CPU Kirin 659 (частота - 2,36 Ггц). ОП данных устройств составляет 3 либо 4 Гб. Внешний накопитель достигает 64 Гб. Есть возможность установки карты microSD.

Задние камеры устройств практически одинаковы, а вот фронтальные камеры отличаются. В Xiaomi Redmi Note 5 Pro 20-мегапиксельная камера имеет светодиодную вспышку. Главные «конкуренты» разнятся также объемом аккумуляторной батареи. В Honor 7X аккумуляторная батарея генерирует 3 340 мАч. Батарея его соперника выдаёт 4 000 мАч и имеет поддержку технологии быстрой зарядки.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
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