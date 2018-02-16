Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически однополыми существами
Наверняка наша планета является неединственной обитаемой во Вселенной. Но пока внеземную жизнь человечество не обнаружило, потому что технологический уровень людей является очень примитивным.
Многие задаются вопросом, какими могут являться гипотетические инопланетяне. Инопланетные существа могут иметь всевозможные формы, вследствие того, что на разных планетах условия могут разниться, причём в очень широких пределах. Эксперты сайта ToDay News Ufa отмечают, что если родной мир инопланетян расположен на планете-океане, скорее всего они будут походить на рыб. Инопланетяне также могут иметь один только пол, либо два, меняя один на другой. Такие случаи известны даже на Земле. Так рыбы-клоуны рождаются самцами, однако некоторые с возрастом превращается в самку.
Менять пол могут также меченосцы. Это связано с влиянием температуры воды. Самки преобладают при +20 С. Уже при +30 С особи становятся самцами. Это не единичные случаи.
Многие задаются вопросом, какими могут являться гипотетические инопланетяне. Инопланетные существа могут иметь всевозможные формы, вследствие того, что на разных планетах условия могут разниться, причём в очень широких пределах. Эксперты сайта ToDay News Ufa отмечают, что если родной мир инопланетян расположен на планете-океане, скорее всего они будут походить на рыб. Инопланетяне также могут иметь один только пол, либо два, меняя один на другой. Такие случаи известны даже на Земле. Так рыбы-клоуны рождаются самцами, однако некоторые с возрастом превращается в самку.
Менять пол могут также меченосцы. Это связано с влиянием температуры воды. Самки преобладают при +20 С. Уже при +30 С особи становятся самцами. Это не единичные случаи.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30