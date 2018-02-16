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Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически однополыми существами

Наверняка наша планета является неединственной обитаемой во Вселенной. Но пока внеземную жизнь человечество не обнаружило, потому что технологический уровень людей является очень примитивным.

Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически однополыми существами

Многие задаются вопросом, какими могут являться гипотетические инопланетяне. Инопланетные существа могут иметь всевозможные формы, вследствие того, что на разных планетах условия могут разниться, причём в очень широких пределах. Эксперты сайта ToDay News Ufa отмечают, что если родной мир инопланетян расположен на планете-океане, скорее всего они будут походить на рыб. Инопланетяне также могут иметь один только пол, либо два, меняя один на другой. Такие случаи известны даже на Земле. Так рыбы-клоуны рождаются самцами, однако некоторые с возрастом превращается в самку.

Менять пол могут также меченосцы. Это связано с влиянием температуры воды. Самки преобладают при +20 С. Уже при +30 С особи становятся самцами. Это не единичные случаи.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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