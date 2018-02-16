Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой эротической фотосессии и расстался с ней

Выяснение отношений между молодыми людьми произошло прямо во время празднования годовщины отношений. Сергей решил воспользоваться ситуацией и напомнил Юлии об эротической фотосессии, в которой она приняла участие накануне, при этом не согласовала прежде с ним.Так, обнажённое тело популярной брюнетки созерцает теперь весь интернет, что безумно не нравится Кучерову, который считает, как и любой другой мужчина, что в таком виде может видеть только он. Юлия не захотела просить прощения, а вместо этого напомнила Сергею о его недостатках и недостойных поступках.Ссора приобрела настолько большие масштабы, что участниками скандальной телестройки было принято решение расстаться. Стоит сказать, что практически уже никто не верит в подобные происшествия, возникающие совершенно, казалось бы, из ничего, поэтому фанаты данной пары не волнуются, что произойдёт реальное расставание.