Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой эротической фотосессии и расстался с ней
Звезда телешоу "Дом-2" Юлия Ефременкова приняла участие в фотосессии эротического формата для печатного издания, а её возлюбленный Сергей Кучеров нашёл в этом повод для расставания.
Выяснение отношений между молодыми людьми произошло прямо во время празднования годовщины отношений. Сергей решил воспользоваться ситуацией и напомнил Юлии об эротической фотосессии, в которой она приняла участие накануне, при этом не согласовала прежде с ним.
Так, обнажённое тело популярной брюнетки созерцает теперь весь интернет, что безумно не нравится Кучерову, который считает, как и любой другой мужчина, что в таком виде может видеть только он. Юлия не захотела просить прощения, а вместо этого напомнила Сергею о его недостатках и недостойных поступках.
Ссора приобрела настолько большие масштабы, что участниками скандальной телестройки было принято решение расстаться. Стоит сказать, что практически уже никто не верит в подобные происшествия, возникающие совершенно, казалось бы, из ничего, поэтому фанаты данной пары не волнуются, что произойдёт реальное расставание.
Выяснение отношений между молодыми людьми произошло прямо во время празднования годовщины отношений. Сергей решил воспользоваться ситуацией и напомнил Юлии об эротической фотосессии, в которой она приняла участие накануне, при этом не согласовала прежде с ним.
Так, обнажённое тело популярной брюнетки созерцает теперь весь интернет, что безумно не нравится Кучерову, который считает, как и любой другой мужчина, что в таком виде может видеть только он. Юлия не захотела просить прощения, а вместо этого напомнила Сергею о его недостатках и недостойных поступках.
Ссора приобрела настолько большие масштабы, что участниками скандальной телестройки было принято решение расстаться. Стоит сказать, что практически уже никто не верит в подобные происшествия, возникающие совершенно, казалось бы, из ничего, поэтому фанаты данной пары не волнуются, что произойдёт реальное расставание.