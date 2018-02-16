В 2018 году Qualcomm представит самый мощный мобильный чип Snapdragon 855
В этом году компания Qualcomm должна представить миру свой новый мощный процессор Snapdragon 855, который отодвинет Snapdragon 845 на второе место. Известно, что чип будет выполнен по 7-нм технологии.
Процессор должен получить восемь вычислительных ядер, при этом тактовая частота устройства будет повышена до 3 ГГц. Благодаря 7-нм спецификации, кристалл будет потреблять меньше энергии и меньше перегреваться. Также с чипом станет предлагаться модем беспроводной связи стандарта Snapdragon X24 LTE. Такая комплектация будет давать прирост скорости в сетях 4G до 2 Гбит/с.
По словам производителей, новый Snapdragon 855 окажется лучше Snapdragon 845 практически во всем. Это касается производительности, энергопотребления и функциональности.
Скорее всего, что официальная презентация мощного процессора состоится во второй половине текущего года.
Процессор должен получить восемь вычислительных ядер, при этом тактовая частота устройства будет повышена до 3 ГГц. Благодаря 7-нм спецификации, кристалл будет потреблять меньше энергии и меньше перегреваться. Также с чипом станет предлагаться модем беспроводной связи стандарта Snapdragon X24 LTE. Такая комплектация будет давать прирост скорости в сетях 4G до 2 Гбит/с.
По словам производителей, новый Snapdragon 855 окажется лучше Snapdragon 845 практически во всем. Это касается производительности, энергопотребления и функциональности.
Скорее всего, что официальная презентация мощного процессора состоится во второй половине текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20