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В 2018 году Qualcomm представит самый мощный мобильный чип Snapdragon 855

В этом году компания Qualcomm должна представить миру свой новый мощный процессор Snapdragon 855, который отодвинет Snapdragon 845 на второе место. Известно, что чип будет выполнен по 7-нм технологии.

В 2018 году Qualcomm представит самый мощный мобильный чип Snapdragon 855


Процессор должен получить восемь вычислительных ядер, при этом тактовая частота устройства будет повышена до 3 ГГц. Благодаря 7-нм спецификации, кристалл будет потреблять меньше энергии и меньше перегреваться. Также с чипом станет предлагаться модем беспроводной связи стандарта Snapdragon X24 LTE. Такая комплектация будет давать прирост скорости в сетях 4G до 2 Гбит/с.

По словам производителей, новый Snapdragon 855 окажется лучше Snapdragon 845 практически во всем. Это касается производительности, энергопотребления и функциональности.

Скорее всего, что официальная презентация мощного процессора состоится во второй половине текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:20
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