В 2018 году Qualcomm представит самый мощный мобильный чип Snapdragon 855

Процессор должен получить восемь вычислительных ядер, при этом тактовая частота устройства будет повышена до 3 ГГц. Благодаря 7-нм спецификации, кристалл будет потреблять меньше энергии и меньше перегреваться. Также с чипом станет предлагаться модем беспроводной связи стандарта Snapdragon X24 LTE. Такая комплектация будет давать прирост скорости в сетях 4G до 2 Гбит/с.По словам производителей, новый Snapdragon 855 окажется лучше Snapdragon 845 практически во всем. Это касается производительности, энергопотребления и функциональности.Скорее всего, что официальная презентация мощного процессора состоится во второй половине текущего года.