В Турции после бури на Черном море обнаружили руины Римской империи

Объекты, найденные на пляже, напоминают римские колонны и прочие части инфраструктуры Древнего Рима, пишет портал турецкой газеты Hurriyet Daily News. Музейные работники подчеркивают, что некоторые декоративные элементы колонн на самом деле повторяют декор, характерный для римских мастеров. Детальный осмотр экспертов позволил датировать конструкции 90 годом до н.э.Помимо древнеримских руин Черное море продолжает радовать археологов античными затонувшими кораблями, которые прекрасно сохраняются в бескислородной среде уникального водоема. С 2016 года ученым удалось отыскать на дне моря порядка 60 судов, позволяющих переписать историю мореплавания и кораблестроения.