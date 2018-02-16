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Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет беспилотников

Американские инженеры Исследовательской лаборатории ВВС США определили, что для новых сенсоров, позволяющих модифицировать полет дронов, подойдут искусственные волосы, которые выступают в роли датчика для определения состояния воздушных масс.

Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет беспилотников


Подобный сенсор напоминает волосок, изгибающийся под воздействием напора воздуха, пишет портал Defense News. Создание подобного датчика стало возможным после наблюдений за полетом летучих мышей, использующих для ориентации волосяные датчики.

Современные дроны весьма ограничены в наборе датчиков для диагностики пространства, ориентируясь по сигналам спутников. Без GPS беспилотники теряются. "Волосяной" сенсор американских военных представляет собой стеклянную трубочку, внутри которой расположены углеродные нанотрубки. При подаче напряжения на датчик изменяется степень проводимости нанотрубок, что позволяет идентифицировать волнение воздуха вокруг.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:50
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