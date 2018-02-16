Астрономы планируют искать обитаемые планеты по ионосфере

Чтобы удостовериться в наличии жизненных форм на планете, недостаточно сведений об удалении экзопланеты от звезды. Необходимо определить наличие органики в нижних слоях газовой оболочки космического тела, декларируют ученые в своей статье, размещенной на страницах журнала Nature Astronomy.Известно, что атмосфера Земли состоит практически полностью из ионизированного кислорода, что выделяет объект среди остальных планет Солнечной системы. Кислород, поднимаясь, теряет электроны, ионизируясь под действием лучей Солнца. Аналогичная методика отбора далеких экзопланет позволит ученым выделить наиболее вероятных кандидатов, обладающих простейшими формами органики.