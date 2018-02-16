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Эксперты: Создание крошечных почек для тестирования лекарств поможет людям избежать диализа

Бесплатный онлайн-атлас, созданный исследователями USC, позволяет ученым, занимающимся стволовыми клетками, генерировать крошечные человеческие почки для тестирования новых лекарств и создания замены диализа.
Эксперты: Создание крошечных почек для тестирования лекарств поможет людям избежать диализа


«Технологии на основе стволовых клеток имеют большие перспективы для разработки методов замены почек и регенерации, – сказал Нильс Линдстром, автор трех новых исследований и научный сотрудник по биологии стволовых клеток и регенеративной медицине Медицинской школы Кека в USC. – Для этого требуется знание того, как обычно образуются почки, поэтому процесс может быть воспроизведен в культурах клеток в лаборатории. Наши данные помогут нам и другим ученым улучшить современные методы создания крошечных функциональных почек».

В течение последних четырех лет исследователи из USC Stem Cell и ученые компьютерных наук USC Viterbi задокументировали молекулярные, клеточные и генетические сходства и различия между образованием почек человека и мыши, чтобы найти лечение заболеваний почек, которое затрагивает около 30 миллионов американцев.

Серия трех исследований, опубликованная 15 февраля в «Журнале Американского общества нефрологии», дает первую клеточную и молекулярную характеристику того, как почки человека развиваются в утробе матери, о чем рассказал Эндрю МакМахон, старший автор статьи и W.M. профессор Медицинской школы Кека.

«Наши исследования обусловливают критический разрыв между животными моделями и человеческими органами, – сказал МакМахон. – Данные, которые мы собрали и проанализировали, создают базу знаний, которая ускорит использование технологий на основе стволовых клеток для производства мини-почек, точно представляющих человеческие почки, для биомедицинского скрининга и замены терапии».
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 10:25
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