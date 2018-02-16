Россия в 2017 году увеличила вложения в гособлигации США до $100 млрд

Российское правительство увеличило свои вложения в ценные бумаги США на 11%. В конце года, по данным минфина этой страны, они достигли $100 млрд. Ежегодный отчет минфина США показал увеличение вложений в американские ценные бумаги на 10%. Россия является одним из крупнейших держателей американских акций, занимая 15 строчку в перечне акционеров экономического развития США.Благодаря такой помощи и грамотной экономической политики правительства Дональда Трампа, показатели составили по итогам 2017 года 6%. Это рекордный рост экономики за последние 20 лет, говорят экономисты. Ему помогли и вложения Китая в акции - свыше $1,5 трлн, Японии - $1 трлн, Ирландии - $326 млрд .