Татьяна Навка показала, как избивает манекена на видео в Instagram

В новом видеоролике известной спортсменки Татьяны Навки можно увидеть, как она избивает манекена, нанося ему удары ногами. Под публикацией олимпийская чемпионка объясняет, что этот «странный мужик» стоит у нее именно для этого.Многочисленные подписчики Навки сравнили ее с актером Жан-Клодом Ван-Дамом за «балетные удары ногами», а также поинтересовались, кого же она представляет в момент удара на месте манекена. Среди комментаторов нашлись и те, кто отметил непрофессиональные удары ногами и неустойчивую стойку, а также призвали личного тренера спортсменки лучше за ней следить.Из большого спорта Татьяна Навка ушла давно, однако продолжает посвящать большую часть свободного времени тренировкам и, стоит отметить, не теряет форму. 42-летняя спортсменка регулярно балует подписчиков фотоснимками с тренировок, восхищая последних фигурой, силой и гибкостью.