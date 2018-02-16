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Татьяна Навка показала, как избивает манекена на видео в Instagram

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка разместила в сети Instagram видео, на котором показала, как справляется с манекеном, пояснив, что показывает часть тренировки под руководством своего тренера.

Татьяна Навка показала, как избивает манекена на видео в Instagram


В новом видеоролике известной спортсменки Татьяны Навки можно увидеть, как она избивает манекена, нанося ему удары ногами. Под публикацией олимпийская чемпионка объясняет, что этот «странный мужик» стоит у нее именно для этого.

Многочисленные подписчики Навки сравнили ее с актером Жан-Клодом Ван-Дамом за «балетные удары ногами», а также поинтересовались, кого же она представляет в момент удара на месте манекена. Среди комментаторов нашлись и те, кто отметил непрофессиональные удары ногами и неустойчивую стойку, а также призвали личного тренера спортсменки лучше за ней следить.

Из большого спорта Татьяна Навка ушла давно, однако продолжает посвящать большую часть свободного времени тренировкам и, стоит отметить, не теряет форму. 42-летняя спортсменка регулярно балует подписчиков фотоснимками с тренировок, восхищая последних фигурой, силой и гибкостью.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:50
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