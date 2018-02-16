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В США одобрили анализ крови на сотрясение мозга

Управление по санитарному надзору США (FDA) одобрило использование анализа крови для того чтобы понять степень повреждения мозга после сотрясения. Таким образом, пациенту смогут быстро и недорого поставить диагноз в отличие от процедуры МРТ.

В США одобрили анализ крови на сотрясение мозга


Известно, что автором этого проекта выступает компания Banyan Biomarkers. Так отмечается, что Brain Trauma Indicator позволит врачам отслеживать такие биомаркеры как UCH-L1 и GFAP, которые при попадании в кровь могут сигнализировать о повреждениях мозга. Во время испытаний Brain Trauma Indicator показал эффективность в 97,5 процента. Помимо этого методика позволяет с точность в 99,6% понять, что черепно-мозговой травмы у человека нет.

Примечательно, что о состоянии мозга пациент сможет узнать примерно через 4 часа после забора крови. После объявления результатов медики смогут сделать дальнейшие выводы и назначить соответствующие процедуры, если это возможно.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:10
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