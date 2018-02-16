В США одобрили анализ крови на сотрясение мозга

Известно, что автором этого проекта выступает компания Banyan Biomarkers. Так отмечается, что Brain Trauma Indicator позволит врачам отслеживать такие биомаркеры как UCH-L1 и GFAP, которые при попадании в кровь могут сигнализировать о повреждениях мозга. Во время испытаний Brain Trauma Indicator показал эффективность в 97,5 процента. Помимо этого методика позволяет с точность в 99,6% понять, что черепно-мозговой травмы у человека нет.Примечательно, что о состоянии мозга пациент сможет узнать примерно через 4 часа после забора крови. После объявления результатов медики смогут сделать дальнейшие выводы и назначить соответствующие процедуры, если это возможно.