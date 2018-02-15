В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за «инновационные высокорисковые» космические проекты

Согласно официальному сайту: «Фонд приветствует научные предложения из всех областей исследований, в которых используются новые концепции, решения и бизнес-модели для жизни и работы в космосе, Луне и Марсе. Инновационные проекты с высоким риском и высокой наградой, которые сложно будет финансировать, являются предпочтительными ».Поэтому, если у вас есть план функционирования бернальской сферы, дистопической технократии на Луне или план сращивания ДНК человека с тараканами для создания радиационно-устойчивых космических колонистов, вот ваш шанс – именно так иронизируют над предложением ОАЭ в прессе. Хотя общий грантовый фонд составляет всего полмиллиона долларов, этого достаточно, чтобы начать исследование. ОАЭ планируют построить колонию на Марсе к 2117 году, которую они готовят, создав гигантский имитационный марсианский «Научный город» на окраине Дубая, так что у них есть ресурсы, чтобы воплотить в жизнь любой казалось бы самый невероятно амбициозный план действий.Призыв к заявкам совпадает с недавним всплеском волнения по поводу добычи астероидов, космических исследований и колонизации. В прошлом году в компаниях, занимающихся космическим пространством, было инвестировано более 4 млрд. долларов. Эксперты предсказывают, что космическая отрасль намерена взлететь в ближайшие несколько десятилетий и к 2040 году достигнет общей стоимости около 1,1 триллиона долларов.При таком раскладе исследование космоса и колонизация перестанут быть осторожным медленным шагом, напротив, это будет дорогая, взрывная гонка, чтобы увидеть, кто первым совершает новые космические прорывы.