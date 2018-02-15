Ученые выявили набор нервных клеток, контролирующих судороги во время эпилепсии

Напротив, инактивация этих клеток, известных нейрофизиологам как мшистые клетки, облегчает распространение по всему мозгу электрической гиперактивности, первоначально локализованной при наступлении судорог, вызывая полномасштабные поведенческие симптомы височной эпилепсии. Исследователи обнаружили, что инактивация этой популяции нервных клеток также приводит к тем же когнитивным потерям, которые характеризуют хроническую, лекарственно-устойчивую височную эпилепсию у людей. Прогрессивная потеря мшистых клеток является отличительной чертой этого расстройства.Известно, что мошковые клетки легко повреждаются в результате травмы головы и снижения кровоснабжения. Такие черепно-мозговые травмы, в свою очередь, повышают риск эпилепсии во временной доли.Роль мшистых клеток в эпилепсии в течение нескольких десятилетий озадачивала неврологов. Новое исследование Стэнфорда указывает на совершенно новую отправную точку для разработки лекарств, которые могут принести терапевтическое облегчение людям с хронической, лекарственно-устойчивой эпилепсией.«Мы показали, что роль мшистых клеток является защитой в предотвращении распространения в другие области мозга приступов, которые происходят в гиппокампе, доминирующем очаговом участке для приступов, связанных с височной эпилепсией. Препараты, нацеленные на мшистые клетки у пациентов с хроническими, резистентными к лекарственным средствам случаями, могут уменьшить частоту судорожных приступов, достаточных для того, чтобы вернуть пациенту часть утраченного образа жизни », - сказал профессор нейробиологии Стэнфорда Солтес.Солтес считает, что такие вмешательства могут служить альтернативой требовательным хирургическим процедурам, которые теперь используются для акцентирования фокуса захвата у пациентов.